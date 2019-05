TORINO, CAIRO: "PETRACHI? SONO STUPITO"

06/05/2019

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è "stupito di tanti articoli e di tante voci" attorno alla vicenda del ds granata Petrachi. Lo ha dettolo stesso Cairo ai microfoni di Radio anch'io sport, rispondendo a una domanda sulle voci che danno Petrachi in uscita dal club. Cairo ha aggiunto che Petrachi ha un contratto "fino al 2020 e non avendone mai parlato credo che resterà con noi. Ci fosse qualcosa di vero su queste voci, Petrachi me ne avrebbe parlato sicuramente, visto anche il rapporto che abbiamo da nove anni".