TIFOSI EINTRACHT A MILANO, SITUAZIONE TRANQUILLA

14/03/2019

C'era forte apprensione a Milano per l'arrivo dei 13.500 (previsti) tifosi tedeschi dell'Eintrach Francoforte, impegnato nella partita di Europa League contro l'Inter. Gli ultras tedeschi sarebbero stati "rinforzati" dalla tifoseria gemellata del West Ham mentre i nerazzurri sarebbero spalleggiati da quelli della Lazio, anch'essi gemellati. I tifosi tedeschi in Duomo sono stati fatti defluire dalle forze dell'ordine per una camminata di 5 chilometri fino a San Siro: nessun particolare problema, "solo" grande sporcizia lasciata nell'area centrale della città.