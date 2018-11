Tentano di incendiare la casa del giornalista che indaga sui rapporti tra ultrà, Juve e 'ndrangheta

13/11/2018

Grande paura per Federico Ruffo , il giornalisti Rai impegnato con la trasmissione "Report" nell'inchiesta sui presunti rapporti tra i dirigenti della Juventus, gli ultrà e l'ndrangheta. Nella notte tra lunedì e martedì qualcuno si è introdotto nella villetta in cui vive e ha disegnato una croce con della vernice rossa sulla parete e cosparso di benzina il pianerottolo. ( qui le foto )

Stando a quanto ricostruito da "Il Mattino", il potenziale attentato è stato sventato dall'abbaiare di un cane, che ha messo in fuga gli autori del gesto. "Passo pochissimo tempo in quella casa, non ho idea di come abbiano fatto a sapere che stavo tornando", ha detto Ruffo riferendosi all'abitazione in provincia di Roma.