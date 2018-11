SVEZIA, IBRAHIMOVIC NON E' PIU' IL MIGLIORE

13/11/2018

Dopo esser stato eletto 'Newcomer' dell'anno in MLS, arriva un boccone amaro per Zlatan Ibrahimovic, che ha ormai perso lo scettro di miglior giocatore svedese del panorama mondiale. Il premio è infatti andato a Victor Lindelof, difensore classe '94 del Manchester United: si tratta del secondo anno a bocca asciutta per Ibrahimovic, che l'anno scorso aveva visto trionfare a sorpresa Andreas Granqvist.