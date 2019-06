STADIO ROMA, BALDISSONI A FIUMICINO

13/06/2019

Una delegazione della As Roma, guidata dal vicepresidente Mauro Baldissoni, ha incontrato nel pomeriggio il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, nella sede comunale di via Portuense. Al centro del colloquio la questione dello stadio del club giallorosso, per il quale il primo cittadino da tempo si è reso disponibile a verificare la fattibilità su un'area di circa 350 ettari che si trova nel quadrante a ridosso del parco commerciale Da Vinci. il colloquio è durato meno di un'ora: vi hanno preso parte anche due esponenti statunitensi ed un progettista. Nulla trapela sul contenuto specifico dell'incontro e non ci sono dichiarazioni da parte del sindaco, che già tempo fa aveva incontrato una rappresentanza giallorossa in una "visita di cortesia".