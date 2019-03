STADIO CAGLIARI, VIA LIBERA DEL COMUNE

28/03/2019

Allargamento della capienza sino a 30 mila spettatori per rientrare nel club dei grandi stadi dell'Europeo nel caso in cui nel 2024 l'Italia dovesse ospitare una manifestazione internazionale. Con una struttura ricettiva, un po' più grande rispetto alla foresteria prevista inizialmente, annessa all'impianto. Sono i due punti-chiave della proposta per il nuovo stadio del Cagliari, approvata stasera dal Consiglio comunale: via libera - nell'ultima seduta utile prima dell'addio di sindaco, assemblea civica e giunta - al pubblico interesse per la realizzazione del nuovo stadio che nascerà al posto del Sant'Elia. È stato il sindaco Massimo Zedda a presentare in aula la proposta spiegando le ragioni del cambio di programma rispetto al precedente pronunciamento dell'aula sul primo progetto da 21 mila posti. Nel primo pomeriggio, durante la riunione della commissione lavori pubblici, c'era stato un primo esame del documento. Con la votazione favorevole che aveva aperto le porte all'approdo in aula del documento. Quindi il dibattito e le richieste di chiarimenti dell'opposizione. Da parte di alcuni consiglieri di minoranza una sottolineatura: ben venga lo stadio, ma perché decidere tutto all'ultimo momento? Infine la decisione finale: 15 favorevoli, 6 astenuti. Le conseguenze del voto dell'aula? C'è innanzitutto il via libera per l'allargamento della capienza a 25.200 spettatori. La revisione includerà inoltre la possibilità di estendere a 30.000 il numero di posti disponibili. In secondo luogo il sì di oggi consente al progetto di non dover aspettare o il commissario che arriverà dopo Zedda o addirittura il nuovo consiglio comunale. Dopo questo passaggio in Comune il Cagliari Calcio dovrà ora presentare il progetto definitivo e potrà quindi essere avviata la gara per la realizzazione del nuovo stadio.