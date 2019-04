SPAL, SEMPLICI: "SALVEZZA VICINA"

24/04/2019

"Mantenere la Serie A sarebbe qualcosa di straordinario, siamo vicini e siamo tutti concentrati sulla prossima partita". Così Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima partita di campionato contro il Genoa. Spal che ormai è vicina al traguardo della seconda salvezza consecutiva: "C'è stata una crescita del gruppo, abbiamo fatto tesoro dell'esperienza dell'anno scorso e del girone di andata. I ragazzi hanno messo in campo i loro valori - aggiunge il tecnico toscano - con vittorie importantissime contro grandi squadre. Questo ci deve dare fiducia per raggiungere il nostro obiettivo".