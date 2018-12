SPAL, SEMPLICI: "CI ABBIAMO CREDUTO"

01/12/2018

"È stata come una vittoria, non avevamo approcciato bene la gara, eravamo troppo nervosi e distanti dall'avversario". Così Leonardo Semplici ha commentato il pari della Spal contro l'Empoli. "L'Empoli ha disputato una gara migliore, soprattutto nel primo tempo. Al riposo abbiamo riordinato le idee e siamo ripartiti con un piglio diverso. Poi c'è stata anche l'espulsione di Cionek, ma la squadra ci ha creduto e siamo riusciti a pareggiare", ha aggiunto il tecnico estense. "C'è comunque molto da migliorare. Nel primo tempo in undici contro undici abbiamo subito più che nel secondo - ha sottolineato Semplici - questo la dice lunga sull'atteggiamento, avevamo sbagliato il modo di interpretare la gara. Questo deve far parte della nostra crescita, a questo punto l'accogliamo in maniera positiva".