SERIE B, VIRTUS ENTELLA: "RISPETTEREMO DECISIONI TAR"

29/10/2018

"Rispetteremo le valutazioni che fara' il TAR a cui il club si e' rivolto". Cosi' il presidente della Lega B, Mauro Balata, parla della situazione della Virtus Entella ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio1. Il 6 novembre e' prevista l'udienza davanti al Tribunale amministrativo regionale per capire se la formazione ligure potra' o meno essere ripescata nel torneo cadetto. "Gli avvocati mi dicono che c'e' un problema pregiudiziale legato al fatto che il Cesena - spiega Balata - nel momento in cui e' arrivata la decisione del Collegio di Garanzia, era gia' fallito. Quella decisione avrebbe quindi dovuto essere appellata davanti alla Corte d'Appello Federale, cosa che non e' stata fatta. Credo che ci sia un vizio alla radice".