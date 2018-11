SERIE B, BALATA: "SERVE RIFORMA, RICORSO ENTELLA APERTO"

29/10/2018

"Sono fallite 154 società in questi ultimi anni, il calcio ha bisogno di riforme urgenti". Così il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata, intervenuto al programma Radio anch'io sport. "Noi abbiamo deciso di appoggiare il presidente della Federcalcio Gravina dopo un confronto molto intenso. Lui deve avere la forza di fare le riforme, la prima è quella dei campionati, il nostro sistema così non può reggere. Servono regole più stringenti e rigorose, cercando di stabilire chi ha diritto ad accedere al calcio. Anche nel calcio ci sono avventurieri e personaggi con finalità di natura addirittura criminale e imprenditori sani e perbene che si stanno allontanando dal mondo del calcio. Da quando si parla di riforma sono fallite 154 società, anche quest'anno situazioni straordinarie, città vilipese da alcune situazioni e da alcuni personaggi. Questo è il momento di fare le riforme". Poi sui ricorsi e sull'Entella ha ammesso: "C'è un ricorso ancora aperto e una udienza al Tar fissata per il 6 novembre. Non mi avventuro in previsioni giuridiche. Ho fatto un appello al presidente federale Gravina che stimo ed ha grande cultura non solo calcistica. Il tema Entella deve essere ancora trattato il 6 novembre al Tar. Gli avvocati mi dicono che rispetto al ricorso c'è un problema in radice. Ci rimettiamo alle valutazioni del Tar".