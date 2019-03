SERIE A: UFFICIALE, DERBY DI GENOVA DOMENICA 14/4 ALLE 15

26/03/2019

Il derby Sampdoria-Genoa si disputerà domenica 14 aprile alle 15 invece di lunedì 15 alle 20.30. Lo ha comunicato la Lega di Serie A che ha anche disposto altre variazioni di calendario: Inter-Atalanta in programma domenica 7 si giocherà alle 18 invece che alle 15; Atalanta-Empoli, inizialmente prevista per il 14 aprile alle 15, si giocherà invece lunedì 15 alle 20.30. Quanto al recupero Lazio-Udinese, inizialmente previsto per mercoledì 10 aprile, slitta a mercoledì 17 alle ore 19. Infine, Napoli-Atalanta si giocherà lunedì 22 aprile (Pasquetta) alle 20.30, anzichè sabato 20 alle 15 per l'impegno della squadra di Ancelotti nei quarti di Europa League giovedì 18.