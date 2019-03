SASSUOLO, DE ZERBI: "COL BOLOGNA GARA DA PERDERE IL SONNO"

30/03/2019

"Domani è una partita bella da giocare, importante perché ci sarà lo stadio pieno. Per tutti dobbiamo perdere perché siamo fuori dai giochi salvezza, quindi è una di quelle gare che fa perdere il sonno. Ma dobbiamo arrivare lì carichi, consapevoli e per portare a casa un risultato". Così il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. "L'atteggiamento non deve essere quello con la Sampdoria. Il Bologna è una squadra in salute, con un'alta qualità. Li rispettiamo tantissimo, ma dobbiamo fare la nostra partita. Ci sono le condizioni ambientali per fare una grande partita. Uno stadio tutto contro ci deve mettere la carica".