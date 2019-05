SASSUOLO, DE ZERBI: "CHIUDIAMO IL DISCORSO SALVEZZA"

04/05/2019

"Non siamo ancora salvi e dobbiamo chiudere i discorsi, poi vorremmo arrivare il più in alto possibile. Siamo decimi e ci teniamo a chiudere nella zona sinistra perché ce lo siamo meritati sul campo. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Stiamo collezionando prestazioni importanti. Stiamo creando tanto e subendo poco. Il Frosinone ha fatto risultati impensabili in trasferta, con Samp, Genoa e Fiorentina ad esempio. E' una partita tosta che noi prendiamo con la massima attenzione, con la voglia di riprenderci qualche punto perso in passato". Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo alla vigilia della sfida con il Frosinone.