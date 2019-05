SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "RISPETTO PER MAGLIA E TIFOSI"

11/05/2019

"Lo spirito con il quale affrontare questo finale deve essere quello giusto, quello di sempre. Così è stato domenica scorsa, così deve essere la prossima". Senza più obiettivi di classifica, la Sampdoria si appresta a ricevere l'Empoli, in cerca di punti-salvezza al "Ferraris" e Marco Giampaolo vuole tenere alti i livelli di attenzione dei suoi. "I principi che ci devono guidare sono il rispetto per maglia, tifosi, immagine", ha spiegato il tecnico blucerchiato in conferenza stampa. "Migliorare la classifica dello scorso anno, accrescere il proprio valore aggiungendo un pezzettino: questo è quello che devono fare i nostri calciatori, per migliorare il proprio valore". Giampaolo ha elogiato gli avversari della gara di domani: "Mi piace come gioca l'Empoli. Mi piace proprio, pur essendo una provinciale non rinuncia mai a giocare, porta avanti i propri principi. La sconfitta nello scontro diretto contro la Spal ha pesato molto sulla loro classifica, ma a Genova cercheranno di fare punti". Particolarmente interessato al risultato sarà il Genoa: "Dall'altra sponda della città tifano per noi? Paradossale, in un certo senso un motivo di soddisfazione. La prendo sul ridere pero', perché la professionalità è uno degli aspetti che ha caratterizzato la mia carriera".