SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "FACCIAMO TUTTI UN BAGNO DI UMILTA'"

11/11/2018

"Un risultato difficile da commentare perché la squadra non ha fatto male, se non nella gestione delle difficoltà. I gol subiti sono arrivati su quattro azioni sporadiche della Roma". Così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo dopo la sconfitta contro la Roma. "Su questo c'è da rimproverarci, bisogna avere la personalità di giocare certe partite e non possiamo permetterci certi errori perché poi paghi la qualità dell'avversario. Forse ci siamo sopravvalutati e bisogna fare un bagno di umiltà".