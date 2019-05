SAMP, FERRERO INCONTRA LA CORDATA VIALLI

20/05/2019

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, assente ieri a Verona per la gara contro il Chievo, è volato negli Stati Uniti per affari personali, oltre che per incontrare uno dei soci della cosiddetta cordata-Vialli, interessata da alcuni mesi a rilevare la società blucerchiata. Una mossa decisa per verificare la concretezza dell’offerta, che risulterebbe ad oggi comunque inferiore alla valutazione globale del club – intorno ai 130 milioni – stabilita dall’attuale proprietà.