SALISBURGO, ROSE: "IL NAPOLI PUÓ VINCERE LA EL"

14/03/2019

Dopo l'inutile vittoria per 3-1 nel ritorno degli ottavi di Europa League, il tecnico del Salisburgo, Marco Rose, ha indicato il Napoli come una delle favorite alla vittoria finale: "È sicuramente tra le favorite, mi ha impressionato - ha detto - Ha realizzato tre gol in casa e hanno segnato anche stasera. Hanno grande qualità e per me ce la possono fare".