ROSELLA SENSI: "TOTTI? GRANDE TRISTEZZA, NON PUO' STARE LONTANO DALLA ROMA"

17/06/2019

"Per me è una grande tristezza, anche per il lavoro che aveva fatto mio padre che da oggi non c'è più". Rosella Sensi, ex presidente della Roma, commenta l'addio di Francesco Totti dalla dirigenza. "C'è grande sofferenza, perchè Totti rappresenta qualcosa di più di un normale giocatore. Presto ci vedremo, conoscendolo so che non è sereno", aggiunge a Sky. Sull'operato della dirigenza americana, Rosella Sensi dice: "Non si può dire che il business non può andare insieme ai valori, si possono fare coincidere. Al momento non si capiscono quali sono i progetti futuri della Roma. Al presidente Pallotta chiedo di essere più presente e di non fidarsi solo di chi gli riporta le cose". Infine tornando su Totti, l'ex presidente ricorda: "Era una mia decisione il futuro di Totti come dirigente, per me non può stare lontano dalla Roma".