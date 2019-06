RONALDO: "PALLONE D'ORO? COSA POSSO FARE DI PIU'?"

10/06/2019

"Il Pallone d'Oro? Cosa posso fare di più? Penso nulla, onestamente". Così Cristiano Ronaldo parlando con la stampa portoghese dopo la vittoria nella Nations League con il suo Portogallo, a proposito della caccia ad un sesto Pallone d'Oro. Parlando della sua 'fame di vittoria' il fuoriclasse della Juventus aggiunge: "Penso che aiuti tutto, sia i trofei collettivi che individuali. Ma io non sono più ossessionato dai trofei, le cose accadono naturalmente. Lo ammetto, pero', mi piacerebbe" vincere un altro Pallone d'Oro. A proposito della Nations League, Ronaldo ha ammesso: "E' stato bello vincere questo trofeo. Finché avrò la forza e la motivazione, continuerò a rappresentare i colori del Portogallo. Quando sono con la nazionale mi sento come a casa". "Sono in nazionale da 16 anni e provo ancora lo stesso entusiasmo di quando avevo 18 anni", ha aggiunto. "Darò sempre il massimo e i portoghesi sono sempre dalla mia parte, quindi li ringrazio per il loro entusiasmo per me. Voglio aiutare il Portogallo a vincere altri trofei", ha concluso.