RONALDO A LONDRA, SERATA A TEATRO

13/11/2018

Serata a teatro per Cristiano Ronaldo alla Royal Opera House di Londra. Lo rivela la compagna Georgina Rodriguez che ha pubblicato un post su Instagram con la sua foto in un loggione del teatro dove è andato in scena il balletto La Bayadere. CR7 è in vacanza a Londra in questi giorni di sosta del campionato per le partite della Nations League. Il cinque volte Pallone d'Oro non è stato convocato con il Portogallo, come d'accordo con il ct Santos , e rientrerà a Torino giovedí per la ripresa degli allenamenti della Juventus alla Continassa.