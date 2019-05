ROMA, SFREGIATO IL MURALES DI IMMOBILE

03/05/2019

Non è durato molto il murales dedicato a Ciro Immobile e alla Lazio, realizzato dalla Lega di A in vista della finale di Coppa Italia con l’Atalanta. La gigantografia del centravanti biancoceleste è stata infatti cosparsa di schizzi di vernice e definitivamente sfregiata nella notte, il colpevole non è stato ancora identificato.