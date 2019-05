ROMA, L'EX MEDICO: "SEMPRE FEDELE ALLA SOCIETA'"

30/05/2019

"Non voglio fare commenti, e non ho mai parlato in vita mia con i giornalisti. Non commento in generale, e mantengo una linea legata alla mia professione e professionalita'. Io sono sempre a favore della società e delle sue direttive". Così, al telefono con l'ANSA, l'ex medico sociale della Roma Riccardo Del Vescovo a proposito dell'inchiesta del quotidiano 'La Repubblica' sul caos tra i giallorossi. Quindi non è vero che Del Vescovo fosse uno dei fautori della teoria che bisogna 'detottizzare' la Roma? "Ripeto, non voglio fare commenti - risponde -, ma sono molto rispettoso di tutto ciò che gira intorno alla società As Roma".