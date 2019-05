ROMA, ESCLUSE LESIONI PER FLORENZI: DISPONIBILE PER LA JUVE

07/05/2019

La Roma può sorridere almeno per quanto riguarda la situazione infortunati. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Alessandro Florenzi hanno infatti dato esito negativo: escluse lesioni muscolari per lo stop rimediato durante la gara di Marassi contro il Genoa. Il terzino proverà a tornare disponibile per la gara di domenica sera contro la Juventus, così Daniele De Rossi.