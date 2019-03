RADU: "ANCHE BUFFON PUO' SBAGLIARE"

11/03/2019

"Un errore può sempre capitare. Anche al portiere più forte della storia del calcio, nessuno è perfetto". Il portiere del Genoa, Ionut Radu, assolve Gigi Buffon per l'errore in occasione di Paris Saint Germain-Manchester United, gara che ha sancito l'eliminazione dei francesi dalla Champions League. Radu, classe 1997 e in prestito al Genoa dall'Inter, non vuole ancora essere paragonato a Donnarumma o Meret, ma non nasconde la consapevolezza della propria forza: "So di essere nella lista dei giovani portieri più interessanti ma non devo dirlo io". Radu, a margine di un evento a Milano, confuta la teoria della "solitudine" dei portieri: "Io durante le partite faccio le telecronache delle azioni, parlo con i difensori e ascolto i rumori del pubblico. Non è vero che siamo soli".