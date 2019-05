PSG: "LITE NEYMAR-DRAXLER? INVENZIONI"

08/05/2019

"Come potete inventare queste cose? Eravate nello spogliatoio?". E' questa la dura replica del Paris Saint Germain in risposta all'indiscrezione del quotidiano francese 'Le Parisien' che ha svelato una presunta lite interna tra Neymar e Draxler, risalente al ko interno contro il Montpellier del 30 aprile scorso. Il centrocampista tedesco avrebbe rimproverato al brasiliano qualche giocata individuale di troppo, accusa che avrebbe 'acceso' l'ex stella del Barcellona che gli avrebbe risposto ("chi sei per parlarmi così, tu che sai solo fare retropassaggi?") e sarebbe quasi venuto alle mani con il compagno di squadra in un rissa sedata dal tecnico Tuchel e dal ds Henrique. "Strano gioco quello de 'Le Parisien' - la nota diffusa nel pomeriggio dalla società francese - Presentare un fenomeno del calcio mondiale come un calciatore che litiga con i compagni nello spogliatoio. Come potete inventare queste cose? Eravate nello spogliatoio?".