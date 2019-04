PROMOZIONE: SAN LUCA NELLA STORIA, 134 GOL IN STAGIONE

29/04/2019

È la squadra che ha segnato più gol in una stagione nella storia del calcio italiano. Ma non si tratta di una delle "grandi" storiche, ma del "piccolo" San Luca. La formazione del paese della Locride, infatti, nel corso della stagione appena conclusa della promozione B calabrese ha messo a segno ben 134 gol, più di quante ne mise a segno il Torino nella stagione 1947-48 (118). Un record al quale ha contribuito anche il risultato dell'ultima partita giocata ieri in casa contro l'Autora Rc. Incontro concluso con il successo del San Luca per 22 a 5. Naturalmente il San Luca ha vinto il campionato ottenendo la promozione in Eccellenza.