PREZIOSI: "RIBADISCO, IL GENOA E' IN VENDITA"

10/06/2019

"L'ho già ripetuto tante altre volte, il Genoa è in vendita. Lascio molto volentieri se dovesse esserci una trattativa seria, che spero ci sia". Il presidente del Genoa Enrico Preziosi conferma così la volontà di cedere il club rossoblù. "Lascerei anche con un pizzico di dispiacere per quello che è stata questa annata - ha proseguito Preziosi all'uscita dell'assemblea di Lega -. Sono stanco anche io, se ci saranno persone serie e offerte serie, verranno avanti e risolveranno. Se questo non avviene, qualcuno dovrà fare quello che è giusto che si faccia per una società, anche contro l'opinione dei tifosi".