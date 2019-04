PREMIER, KOVACIC È "IL GIOCATORE PIÙ INUTILE"

12/04/2019

"Mateo Kovacic è il giocatore più inutile della Premier League". La sentenza, durissima, arriva dalla testata Four Four Two, secondo cui il centrocampista del Chelsea, due assist e zero gol in 43 presenze coi Blues, è il meno incisivo del campionato inglese. Il croato ex Inter è in prestito dal Real, ma difficilmente verrà riscattato dal club di Abramovich e altrettanto difficilmente resterà a Madrid. Per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A.