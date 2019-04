PORTO, CONCEICAO: "CONTRO IL LIVERPOOL SERVIRA' INTELLIGENZA"

08/04/2019

"Il Liverpool è una squadra di altissimo livello e lo dico senza il timore di mancare di rispetto ad altre formazioni. Quella di domani è l'andata dei quarti: dovremo essere in grado di giocare una partita strategicamente intelligente e creativa". Lo ha detto il tecnico del Porto Sergio Conceicao nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions contro i Reds. "Vendicare il 5-0 della passata stagione? No, nessuna vendetta. Tutti i match hanno una storia diversa, nessun risultato può cambiare quel verdetto. Non dobbiamo pensare alla passata stagione, ma goderci il confronto di domani. Il Liverpool è una squadra molto forte, che in questo stadio vince quasi sempre. Nessuno avrebbe voluto affrontare il Liverpool, il nostro futuro in Champions è legato a quello che faremo in queste due partite".