POROTGALLO, RONALDO TORNA IN NAZIONALE

15/03/2019

Cristiano Ronaldo torna in nazionale dopo nove mesi. L'attaccante della Juventus è nella lista dei giocatori chiamati dal ct del Portogallo Fernando Santos per le sfide con Ucraina (22 marzo) e Serbia (25 marzo), valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Il capitano dei lusitani ha collezionato l'ultima presenza al Mondiale di Russia e saltato, in accordo con la Federazione, i successivi impegni con la squadra.