PLAYOFF SERIE C, MONZA ELIMINATO

22/05/2019

Si è chiuso il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Impresa sfiorata per il Monza, che batte 3-1 l'Imolese, ma viene eliminato in quanto non testa di serie. Tutto facile invece per l'Arezzo con la Viterbese (0-2 dopo il 3-0 dell'andata). Soffrono, ma passano il turno, anche Catania e Pisa, che fanno fuori rispettivamente Potenza e Carrarese al termine di due gare molto tirate. Continua infine la corsa del Feralpisalò, a cui basta il pareggio col Catanzaro (2-2) per portare a casa il pass.