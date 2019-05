PARMA, D'AVERSA: "VOGLIAMO RAGGIUNGERE IL NOSTRO OBIETTIVO"

12/05/2019

"I risultati di oggi non cambiano minimamente il nostro compito di domani. Dobbiamo raggiungere la salvezza matematica, per farlo dovremo battere il Bologna nel derby". Così il tecnico del Parma D'Aversa alla vigilia del derby dell'Emilia. "Il Bologna è una squadra che ha giocato ottime partite anche quando non ha raggiunto il risultato, anche recentemente, penso ad esempio al match contro il Milan. Non sarà una partita semplice, ma vogliamo raggiungere il nostro obiettivo".