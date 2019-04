PARMA, D'AVERSA: "SERVE IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO MENTALE"

27/04/2019

"Dal punto di vista mentale dobbiamo avere la stessa interpretazione vista contro Torino, Sassuolo e Milan". Così il tecnico del Parma D'Aversa alla vigilia della trasferta di Verona contro il Chievo. "Inglese, Biabiany e Grassi come da un po' non ci saranno, oggi abbiamo perso Gagliolo in rifinitura che si è fatto male - aggiunge - Ceravolo non si è allenato ma è convocato. La coperta è corta sia avanti che dietro, abbiamo lavorato in entrambe le situazioni, ma quel che conta domani è come interpretare la gara, portando rispetto a una squadra che ha fatto risultato a Roma".