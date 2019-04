PARMA, D'AVERSA: "NOI STREPITOSI, RISULTATO IMPORTANTE"

06/04/2019

"In questo momento, dopo un periodo negativo, era importante fare risultato. Non era semplice perché il Toro era in un buon momento ma i ragazzi sono stati strepitosi". Così Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, commenta il pareggio contro il Torino. "Se si analizza la partita, abbiamo avuto anche le chance per passare in vantaggio. Devo ringraziare anche i tifosi, perché quando c'è questa compattezza si riesce a fare risultato più facilmente. Ricordiamo che il nostro obiettivo è la salvezza, quello che si è fatto nel girone di andata è un di più e non deve far dimenticare quello che è la nostra dimensione", aggiunge il tecnico ducale. "Mi preme sottolineare la prestazione di ragazzi che giocano meno come Sprocati e Sierralta, perché non è facile giocare senza giocatori importanti per noi come Gervinho o Bruno Alves", conclude D'Aversa.