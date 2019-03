PARMA, D'AVERSA: "CI SIAMO SCIOLTI DOPO IL PRIMO GOL"

17/03/2019

"L'atteggiamento e l'interpretazione della gara sono stati sbagliati, mi prendo anche io le responsabilità come tutti". Così il tecnico del Parma D'Aversa dopo la sconfitta per 4-1 all'Olimpico contro la Lazio. "Fino al primo gol abbiamo cercato di fare qualcosa, dopo la squadra si è sciolta - ha proseguito - Le difficoltà le abbiamo avute molto sulla fascia destra dove Patric come terzo difensore spingeva moltissimo insieme a Marusic. Almeno nel secondo tempo c'è stato un atteggiamento diverso anche se recuperare quattro gol contro una squadra così forte era pressoché impossibile".