PARMA, D'AVERSA: "A ROMA PER MIGLIORARCI"

25/05/2019

"Ci vuole la giusta tensione e bisogna saperla gestire, questo fa la differenza. L'obiettivo è raggiunto, ma nella nostra testa ci deve essere la volontà di migliorare la posizione in classifica". Così Roberto D'Aversa incontrando i giornalisti nella sala stampa del Centro Tecnico di Collecchio, per parlare della sfida di domani alle 20.30 contro la Roma. "Spesso abbiamo fatto fronte a delle assenze, ma abbiamo dimostrato che la forza del gruppo ha prevalso sulle assenze dei singoli. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario e niente affatto scontato", aggiunge. Sul ricordo più bello di quest'anno, D'Aversa dichiara: "La partita vinta a San Siro contro l'Inter è stata una grande gioia, poi da lì è partito un periodo positivo". Infine se ha avuto paura durante la stagione. "Questa è una parola che non mi piace, non si deve aver paura", conclude.