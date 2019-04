PARMA, D'AVERSA: "A FROSINONE SENZA GERVINHO"

02/04/2019

"Non dobbiamo piangerci addosso ma ancora più metterci determinazione ed energia. Affrontiamo una gara vera e dobbiamo essere pronti mentalmente anche durante l'incontro concedendo il meno possibile". Poco prima della partenza per Frosinone, dove il Parma domani affronterà la squadra di casa nel turno infrasettimanale di Serie A , Roberto D'Aversa ha presentato il match. "Ceravolo viene con noi e lo valuteremo domani. Gervinho non sarà della gara, Bruno Alves deve fare un accertamento e molto probabilmente non ci sarà. Stulac rientra in anticipo rispetto al programma di recupero volto alla gara con il Torino. Con le gare ravvicinate bisogna valutare il recupero di chi ha giocato, ci sono diversi dubbi, le valutazioni saranno fatte fino all'ultimo", ha aggiunto.