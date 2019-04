PARIGI, PELÈ ANCORA RICOVERATO

07/04/2019

Pelé, ricoverato da mercoledì a Parigi a causa di una infezione del tratto urinario, passerà un'altra notte in ospedale "per precauzione". "Non vogliamo rischiare e non abbiamo fretta, le decisioni vengono prese giorno per giorno con i medici e prenderemo le massime precauzioni prima di partire", ha detto il portavoce di Pelé senza fornire ulteriori dettagli. Al momento non è ancora stata annunciata la data delle dimissioni per il 78enne ex grande campione brasiliano. Dopo aver annunciato sabato che Pelé sarebbe tornato lunedì in Brasile, gli assistenti dell'ex campione hanno detto che sarebbero stati effettuati nuovi esami domenica per determinare se e quando la partenza sarebbe stata possibile. Lo stato di saluto di Pelé, arrivato a Parigi martedì per incontrare il giovane prodigio francese Kylian Mbappé, viene comunque ritenuto "sotto controllo".