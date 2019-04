PANUCCI: "CHAMPIONS, È L'ANNO DELLA JUVE"

06/04/2019

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Christian Panucci ha parlato di Juventus e Champions League: Ajax pesca fortunata? Fino ad un certo punto: ha fiducia, talento e una filosofia, possesso palla in costante movimento, che ti fa fare fatica, soprattutto se sei una squadra 'pratica' come la Juve. Sindrome finale? La storia dice questo, ma io non ci credo. E poi la storia è fatta per essere cambiata. La sera della rimonta con l’Atletico Madrid mi sono detto: 'Mi sa che è davvero il loro anno'. Troppe risposte: intensità, coraggio, convinzione a prescindere da chi è l’avversaria. Così si arriva in fondo".