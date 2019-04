PALERMO, FOSCHI: "STELLONE? HO DECISO IO"

24/04/2019

Il Palermo ha annunciato l'arrivo in panchina di Delio Rossi e il Corriere dello Sport riporta le parole pronunciate da Rino Foschi, attuale presidente rosanero, in spogliatoio parlando della scelta di esonerare Roberto Stellone: "Quando è stato esonerato Tedino siete stati voi a prendervi la responsabilità (riferito ai calciatori, ndr), oggi l'assumo io. E, se sbaglio, lo faccio da solo. Il nuovo allenatore avrà tempo e modo per farvi ritornare forti come meritate".