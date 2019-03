NIENTE STIPENDI, KARIUS DENUNCIA IL BESIKTAS

13/03/2019

Il portiere del Liverpool, Loris Karius, ha denunciato il Besiktas alla Fifa per il mancato pagamento degli stipendi degli ultimi quattro mesi. Il 25enne tedesco e' arrivato nel club turco in prestito biennale lo scorso agosto, con l'obiettivo di riscattarsi dopo la catastrofica partecipazione alla finale di Champions League persa con il Real Madrid. La Fifa ha "confermato" di essere stata contattata dal giocatore, aggiungendo che non farà ulteriori commenti finché saranno in corso le indagini.