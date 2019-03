NAZIONALE, MANCINI: "BALO E BELOTTI NON SONO PRONTI"

18/03/2019

"Belotti penso che possa fare molto meglio e possa ritornare in Nazionale come altri. Adesso sta migliorando e sicuramente potrà ritornare. Balotelli credo che non sia ancora nelle condizioni ottimali, è migliorato a livello fisico e ha una buona media realizzativa. Da lui ci aspettiamo tanto, è nel massimo della maturazione e per tornare in Nazionale deve fare il massimo". Lo ha detto il commissario tecnico, Roberto Mancini, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, dove la Nazionale ha iniziato il ritiro in vista delle partite del 23 marzo, a Udine contro la Finlandia, e del 26 marzo, a Parma contro il Liechtenstein, prime due gare del girone di qualificazione per l'Europeo 2020.