NAZIONALE DONNE, 24 CONVOCATE PER POLONIA E IRLANDA

26/03/2019

Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale Femminile al Mondiale. Le azzurre si apprestano a scendere in campo per due test probanti a due mesi dall'inizio del torneo iridato in Francia: venerdì 5 aprile (ore 18) la Nazionale affronterà all'Arena di Lublino le padrone di casa della Polonia per poi ospitare martedì 9 aprile l'Irlanda allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. Questo l'elenco delle convocate. Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma). Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women's), Elena Linari (Atletico Madrid). Centrocampiste: Greta Adami (Fiorentina Women's), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women's), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma). Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women's), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).