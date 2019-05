NATIONS LEAGUE, PORTOGALLO CON CR7

23/05/2019

Ci sono anche gli 'italiani' Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo e Mario Rui nella lista dei convocati del ct del Portogallo Fernando Santos per le finali della Nations League, in programma proprio in terra lusitana dal 5 al 9 giugno. Esclusi l'interista Joao Mario e André Silva, attaccante di proprietà del Milan che quest'anno ha giocato in prestito nel Siviglia. Questa la lista. Portieri: Rui Patricio (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e Jose' Sá (Olympiacos); Difensori: Joao Cancelo (Juventus), Nelson Semedo (Barcellona), Pepe (Porto), Ruben Dias (Benfica), Jose' Fonte (Lille), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Mario Rui (Napoli); Centrocampisti: Danilo Pereira (Porto), William Carvalho (Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Sporting), Pizzi (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City); Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Juventus), Rafa (Benfica), João Felix (Benfica), Dyego Sousa (Braga), Gonçalo Guedes (Valencia) e Diogo Jota (Wolverhampton).