NAPOLI, VERDI: "IMPORTANTE VINCERE IN VISTA DELL'ARSENAL"

05/04/2019

"A Empoli abbiamo sbagliato noi l'approccio mentale e non dovrebbe succedere. Magari in questo momento si puo' pensare che non sia necessario vincere, vista la situazione in campionato, invece è importante a livello mentale, anche in vista della sfida con l'Arsenal". Lo ha detto Simone Verdi a Radio Kiss Kiss Napoli. L'attaccante del Napoli si proietta verso la sfida contro il Genoa: "Domenica - ha detto - abbiamo l'occasione per riscattarci. Le sconfitte a volte aiutano a capire. Sono sicuro che nelle prossime gare avremo un approccio diverso. Gia' domenica, poi giovedì ovviamente le motivazioni non mancheranno. Teniamo all'Europa League, vogliamo arrivare fino in fondo e vincere. Sappiamo che con l'Arsenal sarà difficilissima, ha sempre giocato bene a calcio, è abituata a giocare competizioni europee ad alto livello. Ma noi siamo un gruppo abituato a giocare insieme da tanti anni, anche se sono nuovo, e noi abbiamo capito cosa vuole il mister, che ci aiuterà con la sua esperienza. Dovremo andare a Londra, giocare la nostra partita e non dimenticare che c'è un ritorno al San Paolo".