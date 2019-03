NAPOLI: INSIGNE, CHIRICHES E DIAWARA KO

15/03/2019

Brutte notizie per il Napoli reduce dalla trasferta europea di Salisburgo. Stop per Insigne, Diawara e Chiriches. Insigne, fermatosi durante il riscaldamento prima della gara di Salisburgo, ha subito "una elongazione dell'adduttore destro" e deve restare fermo tre settimane. Stesso periodo di recupero per Chiriches, che invece ha rimediato una "distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra". Stop anche per Diawara: "infrazione dell'osso navicolare del piede destro - si legge in una nota del Napoli - Le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni".