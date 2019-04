NAPOLI, I CONVOCATI DI ANCELOTTI PER L'ARSENAL

09/04/2019

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha convocato 22 giocatori per la trasferta con l'Arsenal in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League. Recuperato Simone Verdi, presente in lista anche il classe 2000 Gaetano. Questa la lista dei convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Gaetano, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.