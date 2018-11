NAPOLI, HAMSIK: "PENSIAMO AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS"

13/11/2018

In ritiro con la sua Slovacchia, Marek Hamsik ha comunque fatto il punto sulla stagione del Napoli. "Sono molto contento in questo periodo. Grazie al nuovo ruolo che mi ha ritagliato Ancelotti sono molto cresciuto sia dal punto di vista tattico che in fase difensiva. Stiamo facendo molto bene, sia in campionato, sia in coppa. Il nostro obiettivo a breve termine è quello di approdare agli ottavi di Champions League. In campionato la distanza dalla Juventus è ancora di sei punti, ma siamo fiduciosi perché loro hanno un calendario più duro del nostro e speriamo di recuperare qualcosa", ha detto.