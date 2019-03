NAPOLI, ANCELOTTI: "JUVE A SCADENZA, VINCEREMO NOI"

28/03/2019

Carlo Ancelotti pensa al futuro: "L'egemonia della Juventus finirà, verranno fuori Inter e Milan e anche noi dovremo sfruttare il momento. Non possiamo pagare 10 milioni di ingaggio a un giocatore ma si può vincere in altro modo, ho sposato questo progetto. De Laurentiis mi vorrebbe qui a vita? Io posso dare garanzie psicofisiche per massimo 8 anni" le parole a Repubblica.