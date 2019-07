NAPOLI, ANCELOTTI: "CONTENTO DEL RITORNO DI CONTE"

08/07/2019

"Sono contento che Conte sia tornato in Italia, credo che l'Inter, fermo restando che la Juve sarà la squadra da battere anche l'anno prossimo, abbia l'idea di migliorarsi. Questo rende più competitivo e incerto il campionato". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, commentando l'arrivo di Antonio Conte in nerazzurro. "Sarà un problema in più - ha aggiunto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro - L'Inter sarà più competitiva anche perché investirà molto".